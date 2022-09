Ce dimanche, le 17e concours de photographie sous-marine a primé les plus beaux clichés à Monaco

Le palmarès du 17e concours de photographie sous-marine organisé par le Club d’exploration sous-marine de Monaco (CESMM) a été dévoilé hier au Musée océanographique.

Ont été décernés trois prix pour la catégorie "objectif interchangeable", trois prix pour la catégorie "objectif non-interchangeable" et six prix spéciaux: Poisson, Ambiance, Macro, Thème imposé, Coup de Cœur du Jury et Invité d’Honneur.

Qualité technique et beauté de l’image

Le colonel Luc Fringant représentant le prince Albert II a remis le Premier prix de la catégorie Reflex et le Prix spécial Macro à Sébastien Ameeuw et Delphine Fraysse et Cyril Gomez, directeur général adjoint du Musée océanographique de Monaco leur a donné le Prix spécial "Macro".

Les images ont été prises samedi par vingt équipes (chacune ayant un photographe et son binôme), soit un total maximum de 40 plongeurs. Deux plongées successives ont été programmées en scaphandre samedi matin, dont une plongée dans les eaux monégasques.

Le 17e concours de photographie sous-marine met la barre toujours plus haute. Depuis 2003, ce rendez-vous annuel rassemble les passionnés de plongée et de photographie sous-marine.

Les photographies conjuguaient qualité technique et beauté de l’image avec une thématique commune en relation avec les valeurs du club autour du respect de l’environnement. "La préservation du monde marin a toujours été une grande préoccupation, voie ouverte par le prince Albert Ier, et largement poursuivie par le prince Rainier III et le prince Albert II », souligne Roger Mulot, président du club. Placé sous la présidence d’honneur du prince Albert II de Monaco, le CESMM a pour mission de sensibiliser le plus grand nombre aux causes qu’il soutient."

Il s’agissait donc, pour les photographes, de montrer la fragilité du monde sous-marin.

Afin de sensibiliser également la jeune génération à la nécessité de protéger le milieu marin, et leur permettre d’exprimer leur talent, le CESMM a créé en 2012, le concours « Regards d’enfants sous la mer ». Et hier, en parallèle des adultes, les enfants avaient, eux aussi, leur événement propre. Il fallait que les photos aient été non retouchées et prises en Méditerranée entre le 15 juin et le 25 août dernier.