Ce chercheur de "trésors" sous-marins raconte ses fouilles sur les épaves de notre littoral

Il a passé une partie de sa vie à sillonner les mers du globe pour traquer et ausculter des "trésors" sous-marins. À 86 ans, Max Guérout est l’âme et la mémoire du Gran, ce Groupe de recherche en archéologie navale fondé en 1982, à Toulon, par une poignée de passionnés d’histoire maritime. Avant un colloque organisé ce week-end à La Seyne pour fêter ce 40e anniversaire, l’ancien officier de marine est revenu avec nous sur les nombreuses campagnes de fouilles qu’il a menées près de nos côtes.

Quelle est la première épave que vous ayez fouillée près des côtes toulonnaises?

C’est La Baleine, un trois-mâts de la Marine royale de Louis XIV, qui repose dans l’anse de Port-Cros. On est alors en 1980. Pour notre petite équipe de passionnés, l’idée était de tester des techniques de prospection. On a aussi produit un gros travail historique, permettant de reconstituer avec précision ce qui est advenu le 4 août 1710, lorsque la Baleine fut coulée par une escadre anglo-hollandaise. Le Gran fut créé dans la foulée.

À l’époque il n’y avait personne d’autre que vous pour fouiller des épaves?

Si, notamment le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm). Mais l’archéologie sous-marine, conduite par des universitaires, se consacrait surtout à l’étude des épaves antiques. Moi, l’amiral Turcat et Philippe Taillez, nous étions des marins. Et ce qui nous intéressait, c’étaient les épaves plus récentes, de la Renaissance à l’époque moderne. Nous étions les premiers à véritablement nous consacrer à ce champ d’études.

Quelle est l’épave la plus exotique que vous ayez fouillée près des côtes toulonnaises?

Sans le doute le Slava Rossii, juste après La Baleine. Il s’agit d’un vaisseau russe de 64 canons qui a coulé en 1780 au sud de l’île du Levant. Ce n’est pas banal. Il était envoyé en Méditerranée par Catherine II pour défendre la navigation commerciale de pays neutres. L’idée était sans doute aussi de prendre l’armée turque à revers. Une erreur de navigation dans le mauvais temps l’a condamné.

Quels objets y avez-vous découverts?

On a trouvé une grande quantité d’icônes de voyage en bronze émaillé, ainsi qu’un autel portatif qui devait servir à des messes. L’intérêt de ce type de campagne, c’est surtout de retracer le contexte. C’est d’ailleurs la thématique du colloque de ce week-end: insister sur la contribution de l’archéologie sous-marine à l’histoire de la Méditerranée.

Quelle est l’épave la plus fascinante que vous ayez fouillée près des côtes toulonnaises?

Ces côtes regorgent d’épaves intéressantes mais j’en citerai une qui se situe un peu plus à l’est, dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Là, se trouve le navire génois Lomellina, coulé en 1516. Le Gran, sur conseil du Drassm, y a mené neuf campagnes de fouilles pour 4.500 plongées, de 1982 à 1990! En partie enfoncée dans les sédiments, la structure des deux ponts était très bien conservée. Ça nous a permis de faire un gros travail sur la construction navale de l’époque. La reconstitution des formes de ce bâtiment de 800 tonnes va d’ailleurs bientôt être publiée dans une revue internationale d’archéologie.

Vous avez une formation d’archéologue à la base?

Pas du tout. J’étais capitaine de vaisseau dans la Marine nationale, où j’ai commandé le Triton, un bateau d’expérimentations et de recherches sous-marines. C’est là que j’ai attrapé le virus de l’archéologie. On m’a longtemps reproché de ne pas être du sérail. Moi je répondais: "Donnez-moi dix ans et je deviendrai un spécialiste".

Quelle est l’épave avec "le plus grand trésor" que vous ayez fouillée près des côtes toulonnaises?

Le Magenta, dans la petite rade. Cette frégate cuirassée avait explosé au mouillage en 1875 mais personne ne savait précisément où elle se trouvait. Après l’avoir localisée face aux bassins Vauban, on l’a explorée de 1995 à 1998, avec l’aide de la Marine. Nous avons remonté des dizaines d’objets antiques, produits de fouilles réalisées sur le site archéologique de Carthage en Tunisie. Certaines de ces pièces sont aujourd’hui exposées au musée du Louvre.

Il reste encore des choses au fond?

Il y a notamment l’éperon du navire. C’est une pièce d’acier de 15 tonnes pour 7 à 8mètres de haut. Il y a trois ans, j’ai sollicité le Drassm pour retourner plonger mais ils ont refusé, alors même que la Métropole était d’accord pour financer l’opération. L’idée d’en faire un monument avait peut-être crispé les archéologues… C’est dommage.

Quelle est l’épave la plus intéressante que vous n’avez pas fouillée près des côtes toulonnaises?

La Lune. Le Gran n’a pas eu la chance de participer aux fouilles. Ce trois-mâts de Louis XIV est dans un état de conservation exceptionnel. Il sert au Drassm à tester de nouvelles techniques d’archéologie sous-marine, par 90mètres de fond. Il manque à Toulon ce grand musée de la mer qui justifierait qu’on consacre des moyens à remonter des objets.

Quelle est l’épave que vous n’êtes pas parvenue à découvrir près des côtes toulonnaises?

La Grande Maîtresse, ce bateau de François Ier dont un canon avait été découvert lors des travaux d’agrandissement du port de commerce en 1951. Pour moi, c’est une déception: les ouvriers nous avaient confié avoir aussi trouvé de la charpente. Mais malgré une prospection en 1999, on n’a jamais identifié un seul morceau de bois. J’aurais rêvé de découvrir cette grande nef, détruite par la foudre en 1533.