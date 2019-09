Caussols : sauvage, étonnant, dépaysant

Si tout paraît inhabité, la commune compte 300 âmes à l’année et le double en été. Ne cherchez pas le cœur du village, il n’y en a pas. L’essentiel est regroupé sur une place, la mairie, l’école, la boulangerie, l’auberge et plus loin, l’église. Et en fin de compte, on n’est jamais seul dans ces immensités, que ce soit sur l’étonnant chemin des Claps, la voie romaine ou les immensités de Calern, il y a toujours des marcheurs, des amoureux de cette nature sauvage.

Les habitations ? Des maisons uniquement, pour l’essentiel situées dans les bois, au sud des commerces et sur la montée de Calern. L’évolution démographique a fait un bon, les Caussolois sont passés de 150 en 2000 à 300 actuellement dont de jeunes actifs. « Il y aura un peu de croissance, mais très raisonnée » explique le maire Gilbert Hugues, si quelques terrains sont encore constructibles, la commune est passée à 97 % en site classé en 2016. Ce qui assure aux Caussolois de garder leur nature intacte.

Outre la dizaine d’oppidums en pierres sèches qui font remonter dans le temps les 1ers peuplements de Caussols, on trouve des traces d’occupation romaine. Au XIIe s. le village, qui dépendait de Cipières, s’était regroupé autour de l’église St-Lambert jusqu’en 1640, où il fut détruit par le feu. Il n’a jamais été reconstruit, l’habitat s’est dispersé et il en est toujours ainsi de nos jours, Caussols est sûrement l’un des rares villages provençaux à ne pas avoir de maisons regroupées autour de son église. Mais la richesse tout au long des siècles a été ses terres, passant de seigneurs en seigneurs. Caussols a une histoire incroyablement riche consignée dans un livret téléchargeable sur le site de la commune, écrit dans les années 1900 par Paul Blimmer, président de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse.

S’y rendre

Par la RD12, 10 km au départ de Gourdon ; par la RD5, 11 km après St-Vallier.

S’y restaurer

L’Auberge de Caussols a ouvert l’an dernier et sa réputation n’est déjà plus à faire. Sébastien Meunier et Arnaud Hillion proposent une cuisine raffinée, copieuse, à un prix accessible. Ouvert du mercredi au samedi de 9 h 30 à 21 h 30, dimanche de 9 h a 18 h. Tel : 04.83.26.39.15.

La boulangerie-pâtisserie Les délices de Caussols, place de la mairie, est bien connue des randonneurs et des cyclistes. En vacances, réouverture le 18 septembre. Tél : 04.93.60.27.62.

Y dormir

Les 2 nids chemin de Calern. 06.83.86.08.50. - www.les2nids.fr et page Facebook. Le Mas des chardons, gîte et table d’hôtes, 164 chemin des chardons. 04.93.09.29.93. - lemasdeschardons.fr