Casting 5-étoiles pour un 5e MAGIC passionnant Wesley Snipes, l’acteur badass derrière le super-héros

L’un a signé une œuvre exceptionnelle devenue culte pour plusieurs générations ; l’autre a effectué trois missions à bord de la navette spatiale américaine, ravitaillé la station russe MIR ou encore réparé le télescope Hubble. Hier, le créateur du dessin animé
Albator, Leiji Matsumoto, et l’astronaute français Jean-François Clervoy étaient réunis autour d’une table ronde animée par le fondateur-directeur de Iris Intuition Consulting - agence de formation spécialiste de l’intuition -, Alexis Champion. Au menu des échanges : l’espace, bien sûr, la distorsion du temps, le transhumanisme, la vie extraterrestre (lire ci-contre) et l’avenir de la Terre.
Alexis Champion a d’abord rappelé la définition de l’espace des invités de la société monégasque Shibuya Productions, organisatrice de l’événement et dirigée par Cédric Biscay.
« Pour Jean-François Clervoy, vu de là-haut, l’espace est un noir d’encre avec des étoiles colorées. Leiji Matsumoto, lui, représente des étoiles fixes dans le ciel avec de l’encre noire. Il met alors en couleurs l’univers qu’il anime. »
« Le pilote m’a laissé les commandes du Concorde »
Les deux pionniers…
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