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      Casting 5-étoiles pour un 5e MAGIC passionnant Wesley Snipes, l’acteur badass derrière le super-héros

      PAR Mis à jour le 10/03/2019 à 10:16 Publié le 10/03/2019 à 10:15
      Mis à jour le 10/03/2019 à 10:16 Publié le 10/03/2019 à 10:15
      Leiji Matsumoto (Albator) et l’astronaute Jean-François Clervoy n’ont pas qu’une passion commune pour l’espace. Jean-François Clervoy a voyagé à bord de la navette Atlantis, nom d’un des vaisseaux d’Albator.

      Casting 5-étoiles pour un 5e MAGIC passionnant Wesley Snipes, l’acteur badass derrière le super-héros

      Par Le 10/03 à 10h15 MàJ 10/03 à 10h16

      3000 personnes ont à nouveau afflué vers le Grimaldi Forum, hier, où le salon monégasque dédié aux mangas, comics, jeux vidéo et cosplay réunissait un plateau de stars sans précédent

      L’un a signé une œuvre exceptionnelle devenue culte pour plusieurs générations ; l’autre a effectué trois missions à bord de la navette spatiale américaine, ravitaillé la station russe MIR ou encore réparé le télescope Hubble. Hier, le créateur du dessin animé Albator, Leiji Matsumoto, et l’astronaute français Jean-François Clervoy étaient réunis autour d’une table ronde animée par le fondateur-directeur de Iris Intuition Consulting - agence de formation spécialiste de l’intuition -, Alexis Champion. Au menu des échanges : l’espace, bien sûr, la distorsion du temps, le transhumanisme, la vie extraterrestre (lire ci-contre) et l’avenir de la Terre.

      Alexis Champion a d’abord rappelé la définition de l’espace des invités de la société monégasque Shibuya Productions, organisatrice de l’événement et dirigée par Cédric Biscay. « Pour Jean-François Clervoy, vu de là-haut, l’espace est un noir d’encre avec des étoiles colorées. Leiji Matsumoto, lui, représente des étoiles fixes dans le ciel avec de l’encre noire. Il met alors en couleurs l’univers qu’il anime. »

      « Le pilote m’a laissé les commandes du Concorde »

      Les deux pionniers…

      La suite du direct