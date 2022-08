Casque, épaulettes, gants... On vous décrypte la tenue estivale des Carabiniers du prince de Monaco

Et en son centre, apparaît le monogramme, les deux lettres entrelacées du prénom du Prince régnant. Cette tradition remonte au règne du prince Charles III.

L’avant du casque possède également une cocarde rouge et blanche, aux couleurs de Monaco.

En dessous, ils ne portent qu’un tricot de peau, "la matière est légère, il faut que ça tienne le moins chaud possible sachant qu’on porte des manches longues par tradition", pour le carabinier de seconde classe il serait mal vu d’être en chemisette pour un service d’honneur.

Deux couronnes sont brodées sur un losange à fond noir au niveau du col. Sur chaque bouton de la vareuse on retrouve le monogramme du prince Albert II.

Le badge d’épaule institué par le prince Rainier III en 1978 comporte la mention "Force publique" et "Carabinier du Prince". Sous le badge d’épaule se trouvent les insignes de spécialité.

Les cordes constituent la fourragère et les morceaux métalliques qui pendent sur la poitrine sont les aiguillettes. En dessous se trouvent les décorations, les monégasques viennent toujours avant les françaises.

Sur son épaule gauche, le Carabinier porte le trèfle et l’aiguillette qui composent la fourragère. L’épaulette est qualifiée ainsi car elle a la forme du trèfle. Autrefois en laine, le modèle plat est en vigueur depuis 1983.

Sur la boucle du ceinturon blanc figure l’inscription "Carabinier" et "Ordre public" depuis le début du 20e siècle. La cartouchière sur porte sur les hanches lors de la faction devant le palais, de planton sous la porte ou dans la guérite.

Elle contient les recharges pour approvisionner les fusils M16 porté uniquement devant la porte d’honneur.

Le reste du temps les carabiniers sont équipés d’un Glock à la ceinture.

les Gants

Les photos d’archives présentes au Musée des Princes de Monaco et de Leurs Gardes, attestent du port des gants blancs depuis la fin du XIXe siècle.

Pantalon et guêtres

Le pantalon blanc, lui, est arrivé au moment de la création de la tenue dite "mitigée", pendant la période de transition entre l’ancien uniforme et la création de la tenue d’été. Les guêtres reviennent en vigueur avec la tenue d’été au milieu des années 50.

Chaussures

Des chaussures noires ferrées sont obligatoires pour la relève. Elles possèdent une partie métallique à l’avant et à l’arrière pour claquer sur le sol et donner le tempo. Et elles doivent briller! "Libre à chacun, dès qu’il les voit ternir ou aperçoit une griffe, d’y passer un coup de brosse ou de cirage."

Il paraît que le poste de garde dispose même d’un appareil de cirage nous confie Florent Sicart.