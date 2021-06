Casino Café de Paris: faites vos jeux avec les roulettes électroniques connectées

Allier tradition du jeu originel et nouvelles technologies

Autrement appelé “la reine des casinos”, la roulette a su traverser les époques en conservant une aura intacte auprès des joueurs. Et semble avoir trouvé une seconde jeunesse avec la digitalisation de ces dernières, continuant de rendre ce jeu toujours aussi attrayant et passionnant. Et ce n’est pas le Casino Café de Paris qui dira le contraire avec l’ouverture du Live Gaming Corner . Le style Belle époque d’antan rejoint celui de l’innovant gaming d’aujourd’hui dans une ambiance des plus cocooning de la Côte d’Azur!

Quand “rien ne va plus” est annoncé, vous savez que le destin est entre les mains de la symbolique petite bille couleur ivoire. L’adrénaline qu’elle produit quand on la regarde tournoyer dans le cylindre est à la hauteur de sa vitesse de rotation et de l’intensité de son souffle. Avec l’espoir de gagner en devinant le bon chiffre ou la bonne couleur quand la roue cessera de tourner.

Rendez-vous avec la chance dans la modernité et le confort

Le nouveau concept accueille quinze postes de jeu individuels et des écrans tactiles sur lesquels l’excitante roulette anglaise se virtualise sur un écran. Une fois confortablement installé dans votre fauteuil, il vous suffit de miser à distance à l’aide de l’écran qui se situe devant vous. Toutes les indications pour jouer s’affichent sur votre écran et selon le numéro sur lequel la bille s’arrête dans le cylindre, vos potentiels gains sont automatiquement crédités sur votre compte.

Jouer dans le casino qui vous aime!

Ici, les rencontres et les échanges font de ce lieu dédié à l'amusement et de la convivialité, un endroit unique pour partager des sensations fortes et des moments inoubliables. Les audacieux qui s'aventureront auront la chance de gagner non pas des cadeaux, mais des instants de rêve: séjour au prestigieux Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, soins aux Thermes Marins Monte-Carlo, déjeuner au restaurant Yannick Alleno à l'Hôtel Hermitage et bien d’autres surprises.

Au paradis des machines à sous et de l’innovation, soyez déjà gagnant dans le nouvel espace Live Gaming Corner! Pour participez, assurez-vous d’être adhérent au programme de fidélité gratuit My Monte-Carlo.