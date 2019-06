Carrefour soutient la Fondation Princesse-Grace

À l’occasion de la 9e édition de l’opération annuelle Les Boucles du Cœur, Carrefour Monaco a choisi d’aider la Fondation Princesse-Grace. Le principe ? Chaque magasin choisit une association à soutenir en faveur de l’enfance en difficulté, ou peut soutenir celle choisie au niveau national - cette année, l’association Tout le monde contre le cancer -. Jusqu’au 30 juin, la clientèle est invitée à faire des dons en caisse et participer aux événements organisés localement.

À Monaco, des représentants de la Fondation Princesse-Grace sont présents sur place pour animer des stands d’information et vendre des artefacts au profit de l’association. Ils en profitent pour rappeler les différents champs d’action de la fondation.

Leur principale mission est en faveur des enfants hospitalisés : aide aux parents pour qu’ils puissent rester à leur chevet, mise en place de divertissements et de vacances, achat de matériel médical… Des fonds sont également destinés au soutien de la recherche médicale pédiatrique. Cette branche humanitaire représente 65 % des dépenses de la Fondation.

Aider les enfants hospitalisés et financer les labos

Elle œuvre aussi sur le plan culturel, à travers le soutien d’étudiants en musique et danse par des bourses, et la gestion des deux Boutiques du Rocher, qui soutiennent et vendent des produits issus de l’artisanat local.

En 2017, ce sont plus de 115 000 €euros qui ont été consacrés bourses étudiantes, 420 000 euros reversés aux laboratoires de recherche, et plus de 630 000 euros qui ont servi à aider des enfants hospitalisés à travers la France.

À Carrefour Monaco, des agents de la Fondation sont présents pour récolter des dons et vendre des artefacts, dont une partie a été faite spécialement pour ce partenariat et le reste provient des Boutiques du Rocher. Au 6 juin, soit un mois après le début de l’opération, celle-ci avait permis d’amasser 742 euros de dons liquides, hors ventes.