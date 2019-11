Âgé de 45 ans, Carlos Da Silva Barros est à la recherche d’un poste de majordome, chauffeur privé, entre Menton et Monaco.

Fort d’une expérience de quinze ans dans des familles russes, françaises ou italiennes à Monaco, il dispose de nombreuses lettres de recommandation. « Je suis ponctuel et responsable. Dans certaines familles, j’avais pour mission d’emmener les enfants à l’école le matin. J’ai aussi eu à m’occuper d’une grande villa à Monaco », précise-t-il. Il parle cinq langues : français, espagnol, italien, portugais et anglais. Et il est disponible tout de suite.