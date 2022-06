Caprices et casse-têtes de vedettes en coulisses, les demandes les plus folles des invités du Festival TV de Monte-Carlo

"Quand on propose à un acteur de représenter son projet à Monaco, rares sont ceux qui disent non. Tous s’estiment choyés comme nulle part ailleurs ici." Derrière ce constat de Cécile Menoni, directrice exécutive du Festival TV de Monte-Carlo, se cache un travail de sape à l’année pour les 35 membres de l’organisation.

"On arrive de plus en plus à anticiper les problèmes qui peuvent survenir. Gérer l’imprévu c’est notre métier après tout. Il y a des cas plus compliqués que d’autres, mais généralement on y arrive. [rires]"

Si certaines stars sont aussi indépendantes que respectueuses; d’autres, plus starlettes, nécessitent une assistance permanente. Aux frontières du ridicule parfois. Caprices, demandes insolites, pressions d’agents zélés et grande classe de certains acteurs, Monaco-Matin vous emmène derrière la caméra. Là où, sans fard, les vraies personnalités se révèlent.

Un jet privé pour Jessica Alba

Chaque vedette qui foule le tapis rouge du Grimaldi Forum est prise en charge du moment où elle quitte son domicile jusqu’à son retour. Et parfois, une simple escale vire à la course contre-la-montre.

En 2019, la série L.A.’s Finest [Bad Boys version féminine, Ndlr] était projetée en avant-première à Monaco. Pourtant, à quelques heures du tapis rouge, branle-bas de combat en coulisses. Star du programme, Jessica Alba lance une fusée d’alerte. Elle est bloquée à l’aéroport de Londres après avoir perdu son passeport.

"Il a fallu trouver une solution en urgence, se remémore Louise Zufferey, responsable de l’accueil des vedettes US. On a essayé de voir avec les douanes s’ils pouvaient lui faire un laissez-passer sachant qu’elle avait déjà fait un vol Los Angeles-Londres avec ses papiers d’identité. Elle est aussi allée à l’ambassade pour refaire son passeport…"

Bien qu’entourée de trois assistants personnels, c’est de son hôte monégasque qu’elle attend alors la solution. "Dans ces moments-là, on sent que les publicistes ont besoin d’être pris par la main. Ce sont de grands bébés."

Finalement, c’est un jet privé qui sera affrété pour extraire Jessica Alba de son île. Après un atterrissage à 18h10 à Nice et un crochet make-up à l’hôtel, l’actrice apparaît à 19h sur le tapis rouge pour la photo avec le Prince. à l’heure. "Les Américains demandent plein de choses mais, une fois sur place, ils sont professionnels jusqu’au bout des ongles."

Un art du poker face qui ne saurait faire oublier certains comportements. Non pas qu’Hollywood soit désagréable - "Ils sont même très sympas", assure-t-on au Festival - mais plutôt que certaines de vos stars préférées ont encore besoin qu’on leur glisse leur goûter dans la poche avant d’aller au travail. Sous peine de comédies…

"Comme Le Diable s’habille en Prada"

Oublis de passeport, pertes de bagages, suppléments bagages, besoins de navettes, refus d’être assis à côté d’untel… chaque année la gestion des transports représente le plus gros casse-tête pour l’organisation.

"C’est comme Miranda Priestly dans Le Diable s’habille en Prada, résume Louise. Tu essayes de leur expliquer que l’avion est plein et que ce n’est pas possible, mais ils demandent quand même de faire quelque chose." À en devenir chèvre.

Comme cette actrice qui avait loupé sa connexion à Londres et refusait de passer la nuit sur place au Sofitel. À tergiverser, l’hôtel finit par afficher complet, lui imposant d’aller crécher en dehors de l’aérogare. Volte-face, elle réclame alors une chambre au Sofitel. Ou rien. Elle finira par l’avoir grâce à l’entremise de British Airways, partenaire de longue date du Festival.

D’autres ne sont jamais arrivés à Monaco. Comme cet acteur américain en partance de Chicago et soudainement perdu de vue, y compris par ses cinq agents!

Pamela Anderson, elle, ne voulait pas partir! Il aura fallu un coup de main de la sécurité pour qu’elle libère sa chambre à Monaco.