Cap sur Marseille: les avocats du barreau de Nice relèvent le défi de la Juris’Cup

Garder le cap, gérer l’imprévu, affronter les tempêtes, ils connaissent. Relever ensemble un défi sportif, en revanche, ce n’est pas si courant.

Huit avocats du barreau de Nice embarquent pour la Juris’Cup, ce jeudi à Marseille. Trois jours de régate vont réunir les professions judiciaires, avec plus de 2000 participants et 130 bateaux. Dont le Petit Farceur de l’équipage niçois.

Ce voilier d’à peine 10mètres est le premier, depuis une décennie, à prendre la mer pour la Juris’Cup en battant pavillon nissart. Une idée du nouveau bâtonnier élu, Adrien Verrier. "Auparavant, les participations étaient plus confidentielles. Là, l’idée est de mélanger les générations, avec une parité hommes-femmes. Contrairement à d’autres équipages, le nôtre ne compte que des avocats."

Dynamique de groupe

Le futur capitaine du barreau et son skipper, Frédéric Bourguet-Maurice, embarquent dans leur sillage Gilles Chatenet, Krystel Gillard, Sophie Gorse, Aude de Premare, Julien Prandi et Fanny Lecadre. Une virée entièrement prise en charge par leurs sponsors (1). L’idée? "Faire rayonner le barreau de Nice, montrer qu’on est dynamique, faire découvrir notre profession et en rencontrer d’autres." Magistrats, notaires ou experts-comptables sont aussi de la partie.

Sport et adrénaline au menu, mais aussi réunions professionnelles, donc. "Au-delà de la course, l’enjeu est de réunir la profession autour de nos organismes représentatifs, le Conseil national des barreaux (CNB) et la Conférence des bâtonniers. C’est l’occasion de se voir en-dehors de Paris", explique l’actuel bâtonnier de Nice, Thierry Troin. Il passera la barre à Adrien Verrier début 2022.

Pour Fanny Lecadre et Aude de Premare, cette course crée aussi "une dynamique au sein du barreau", autour de "la joie de se retrouver sur l’eau". Loin des prétoires, nul ne reprochera à ces avocats-là de faire des vagues.