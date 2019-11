La RM6007 est fermée dans les deux sens depuis hier 9 h 30 et jusqu’à vendredi 17 heures, entre le rond-point de l’entrée Ouest de Monaco et l’embranchement entre l’avenue Hector-Otto et la Moyenne corniche (en arrivant de Menton).

Des déviations sont mises en place selon la catégorie des véhicules. Ainsi, ceux dont le PTAC est inférieur à 19 tonnes doivent passer par les RD 53 et 2564 et la RM 37. Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, l’itinéraire à emprunter est par la sortie d’autoroute A8 n°55 (Nice - Est).

On se rappelle que le 25 avril dernier, un mur de soutènement s’est effondré sous la résidence « Les Jardins de Monaco », à quelques mètres de la Principauté, imposant de couper la route. Puis une circulation alternée avait été rétablie à partir du 17 mai. Le glissement de terrain avait enseveli un camion dans la nuit du 24 au 25, sur la Moyenne corniche à Cap-d’Ail, après de très fortes pluies. Deux cents mètres cubes de terre et de roches s’étaient ainsi retrouvés sur la route.

Aujourd’hui, et même si ce tronçon de route n’est pas l’axe le plus important, c’est une difficulté de plus pour les salariés qui se rendent en Principauté tous les jours.

