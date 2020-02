Il est loin le temps où les seniors se contentaient de tricoter au coin du feu. À Cap-d’Ail, avec le centre communal d’action sociale, les seniors se rendent au château des Terrasses pour une mise à jour hebdomadaire de leurs compétences en informatique. Si les retraités d’aujourd’hui l’ont en majorité connue dans leur vie professionnelle, force est de constater que passé un certain âge, la technologie devient parfois plus difficile à dompter. Dans ces conditions, un coup de pouce est toujours le bienvenu et nos retraités, sous la houlette de Philippe Sebire, formateur de Seniors connexion, mettent un coup de frais sur leurs connaissances.

Certains partent d’une page blanche, d’autres «touchent» déjà bien et savent manier leurs tablettes ou «laptops» presque comme des ados. Le prochain Steve Jobs aurait-il plus de 65 ans? Pourquoi pas mais en attendant, grâce à cet atelier, les séniors de la ville se retrouvent, continuent à apprendre et maintiennent le lien avec leurs familles en étant capable de leur envoyer un mail, de les suivre sur les réseaux sociaux, de appeler en visiophonie et pourquoi pas, dépanner l’ordinateur de leurs petits-enfants pour les plus doués d’entre eux.