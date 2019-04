Moins de 10 ans attention, l’ouverture de la chasse est prévue demain à 11 h 30 au jardin des Douaniers de Cap-d’Ail. Une chasse qui durera une heure et pendant laquelle les enfants devront, sous la responsabilité de leurs parents, ramasser le plus d’œufs possible.

Des œufs en plastique qui seront remplacés en sortant du jardin par de vrais œufs et bonbons en chocolat. Pendant cette chasse, les petits et les plus grands pourront croiser agneaux et chevreaux, poussins et lapereaux ainsi que quelques produits de la ferme venus, comme chaque année, passer Pâques à Cap-d’Ail. En cas de fortes pluies, la chasse sera annulée mais les enfants pourront récupérer leurs chocolats à l’office du tourisme ou, comme il convient désormais de l’appeler, le bureau d’information touristique.