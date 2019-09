Les cantines de Cap-d’Ail ont bonne réputation grâce aux saveurs de ses plats préparés avec des produits le plus possible bios et locaux. Mais s’il y avait bataille entre la cantine de l’école et celle de la crèche, il est possible que celle de la crèche prenne le pas sur sa « rivale » pendant la semaine du goût au mois d’octobre…

Car pour l’occasion, la cuisinière maison, Inès, recevra dans sa cuisine le chef étoilé Joël Garault pour une semaine de grande cuisine pour les enfants et les équipes de la crèche du docteur Lyons.

En repérage

Pour préparer cet évènement culinaire, l’ancien chef de l’hôtel Hermitage a rendu une petite visite à Catherine Ricotta, directrice de la crèche, afin de repérer les lieux. Pour l’occasion, le maire, Xavier Beck, est venu accueillir le chef en compagnie de Pascale Spagli, conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et Christine Fontaine, directrice du service enfance de Cap-d’Ail. Viendront-ils eux aussi goûter les menus de cette semaine du goût ? Les parents pourront-ils prendre part à cette expérience gastronomique ? Des questions qui restent encore en suspens. Quant aux menus étoilés des tout-petits, ils seront dévoilés… en octobre.