Cap-d’Ail : médaille d’argent du tourisme à Marie-Jeanne Vincelet

Ambiance revival dernièrement au Château des Terrasses avec le retour de la femme à l’origine de la création de l’office du tourisme de Cap-d’Ail, dix ans après son départ à la retraite. Entourée de celles et ceux avec qui elle a travaillé pendant dix ans à Cap-d’Ail, Marie-Jeanne Vincelet a été reçue par le maire, Xavier Beck et une partie de son conseil municipal. À l’origine de cette soirée, une distinction signée de deux ministres : Bruno Lemaire et Jean-Yves Le Drian. Ensemble, ils accordent la médaille d’argent du Tourisme à Marie-Jeanne Vincelet pour tout ce qu’elle a mené à Cap-d’Ail.

Une médaille à laquelle le maire, Xavier Beck, a rajouté celle du centenaire de Cap-d’Ail, non pour l’âge de la récipiendaire, mais pour récompenser son attachement à la ville et ses actions. Marie-Jeanne Vincelet, c’est celle qui est débauchée par la mairie de Cap-d’Ail pour créer l’office du tourisme et prendre sa direction en 2000. En 2002, c’est un autre ministre, Léon Bertrand, qui lui remet le prix de l’Innovation pour ses « Matins bonjour », qui perdurent encore aujourd’hui. La brocante du côté de la plage Marquet ? C’est elle aussi. Cap Jazz, le festival qui a fait les grandes heures des étés cap-d’aillois porte également sa marque. Pour les professionnels, elle organise les « Eductours » afin de faire découvrir Cap-d’Ail aux professionnels du tourisme. Celle qui, pour la Saint-Patrick, était capable d’aller chercher les Irlandais de passage dans les hôtels pour les convier à faire la fête à l’office du tourisme n’a pas changé en dix ans, accueillant cette nouvelle récompense avec la même malice, le dynamisme et la bonne humeur d’antan.

Elle ajoute ainsi les signatures de deux nouveaux ministres à sa collection, portant leur nombre à trois : ministre du Tourisme, ministre de l’Économie, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.