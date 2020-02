Ah les jolies colonies de vacances ! Même si aujourd’hui elles ont changé de nom, les émotions liées au départ sont restées les mêmes, comme en témoignaient les larmes aux yeux des parents et enfants des deux groupes qui ont quitté Cap-d’Ail ce lundi matin pour la montagne. Pour les plus jeunes qui partaient avec le Centre de loisirs, direction Limone la ville « jumelle » de Cap-d’Ail pour cinq jours d’immersion totale en ski alpin et en gastronomie italienne.

Les adolescents, eux, montraient moins leurs émotions. Ils partaient, eux aussi, pour cinq jours, mais avec le Service des sports, pour une semaine d’activités nordiques et de ski, mais à Allos cette fois-ci. Au programme de cette semaine au sommet : ski alpin, ski de fond, randonnée en raquettes, patinoire, course d’orientation et autres joyeusetés glacées. De telles activités valent bien quelques émotions au départ…