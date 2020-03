Depuis la mi-février, la place Beauverbrook de Cap-d’Ail a repris des couleurs grâce à Thierry Bodart, qui a rouvert les portes du kiosque à journaux, fermé depuis quelques mois. À 47 ans, c’est un nouveau départ pour ce Berlugan qui, jusqu’en mai dernier, était barman et responsable des banquets du Vista Palace. « Travailler dans la restauration est difficilement compatible avec la vie de famille. Lorsque le Vista Palace a fermé et a licencié son personnel, j’ai saisi l’occasion pour changer de vie. »

Une petite annonce plus tard, une formation à la presse et les rendez-vous s’enchaînent entre la SEC à Monaco et le maire de Cap-d’Ail : le premier assure la distribution de la presse et aide à la vente, l’autre est celui qui loue le kiosque. « La SEC est vraiment d’une grande aide autant dans la mise en place que dans la gestion du kiosque. Du côté de la mairie, j’ai également reçu un joli coup de pouce puisque le maire m’a concédé un rabais intéressant sur le loyer. » Après presque trois semaines d’exercice, Thierry Bodart a le sourire et en ce début d’après-midi de samedi : il a déjà vendu tous ses exemplaires du Monaco Matin.

Le kiosque cependant n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière et les étagères se remplissent au gré des nouvelles publications. En plus des journaux et magazines de toutes les langues, l’ancien barman propose des boissons chaudes ou froides ainsi que des snacks et prévoit pour la saison d’été de vendre des glaces sur la place Beaverbrook. Le souriant quadragénaire se donne une année pour réussir avec un atout sérieux dans sa manche : le service « palace » hérité d’une vie professionnelle dans l’hôtellerie de luxe et une ouverture 6 j/ 7.