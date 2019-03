Lieu de promenade apprécié des joggeurs, des locaux et des touristes, le bord de mer de Cap-d’Ail n’est plus que l’ombre de ce qu’il était, défiguré et coupé par les tempêtes de l’hiver. Des travaux de restructuration et de remise en état sont en cours, notamment entre la Pointe des Douaniers et le cap Rognoso, ce qui donne l’occasion aux promeneurs de découvrir d’autres sentiers cap-d’aillois méconnus. Ces travaux ont débuté le 25 février, mais leur localisation rend problématique les approvisionnements en matériaux et engins, ainsi que l’évacuation des déchets et gravats.

C’est donc par la voie des airs que tout doit se passer et tous les mercredis, si le temps le permet, un hélicoptère de la société EuropAcro vient faire ces rotations acrobatiques entre le bord de mer et une aire de stockage située au bout de la promenade du cap Fleuri.

Des camions évacuent ensuite les déblais. C’est la raison pour laquelle la promenade est fermée le mercredi de 8 à 18 h. Une fermeture pour la bonne cause qui permettra, si tout va bien, de retrouver le sentier du bord de mer plus beau que jamais dès le 17 mai prochain.