L’Académie internationale d’arts martiaux de Cap-d’Ail, présidée par Joël Delalande, dirigée techniquement par Claude Pouget, et la municipalité ont été mises à l’honneur lors des 2e championnats du monde de krav-maga qui se sont tenus à Paris, organisés par la Fédération Française de karaté et disciplines associées (F.F.K), sous l’égide de la World Fédération of krav- maga (W.F.K.M.). Auxquels participaient quelque 250 sportifs représentants six pays : France, Israël, Monaco, Pologne, Russie, Biélorussie. Formée au krav-maga de compétition par Claude Pouget, l’équipe sénior Wilfried Phan et Julien Quilico a remporté le titre de champion du monde technique, renouvelant leur performance de 2017. Yves Lecaille et Giovanni Di Salvia ont conquis quant à eux la médaille de bronze dans la catégorie des vétérans de plus de 55 ans. Les épreuves techniques de ces championnats consistaient à opposer successivement deux équipes de deux athlètes. Chaque duo devait présenter devant des juges, tour à tour, sa démo technique, d’une durée de 1 minute 30.