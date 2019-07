Jeudi soir, sur le port de Cap-d’Ail, au restaurant « A’Trego », « One Eagle », marque connue des fans de golf, a lancé la première d’une série de trois soirées apéro « Golf in the sea ». Plutôt que de taper la balle sur un green, c’est sur la Grande Bleue que les amateurs de balles blanches pouvaient s’adonner à leur sport favori. Depuis la terrasse du restaurant les golfeurs devaient tenter d’atteindre un « trou » flottant à quelques dizaines de mètres au large, en tentant de ne pas toucher, au passage, les pédalos trop curieux. Une opération autorisée par la mairie de Cap-d’Ail, à la condition que ces soirées bénéficient à des associations locales.

À 10 euros€ les trois balles, c’est donc pour la Fondation Flavien que les golfeurs s’amusaient autour d’un verre pendant cette première soirée.

Ça revient les 1er et 22 août

Le fondateur de l’association, Denis Maccario explique : « Cette semaine, Victor et Elise sont décédés d’un cancer. C’est à ces deux enfants en particulier que nous allons penser ce soir en nous amusant. Les fonds récoltés iront aider la recherche contre le cancer. » Avec deux cents balles tirées dans l’eau ce soir-là, l’opération n’est pas mauvaise. Ouvertes à tous, ces soirées « Golf in the Sea » reviendront à Cap-d’Ail les 1er et le 22 août. Cette fois pour la Fondation Flaujac, puis pour l’association SOS Grand Bleu. Et pour celles et ceux qui s’inquiéteraient, les balles de golf utilisées sont biodégradables dans l’eau et leur cœur renferme... de la nourriture pour poissons.