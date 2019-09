Cap-d’Ail, labellisée « Ville active et sportive, 3 Lauriers », organise, en collaboration avec l’ensemble des associations sportives de la commune, sa 7e Fête du sport aujourd’hui.

Dès 16 h, de nombreuses animations seront proposées gratuitement sur le parking Brise-marine (avenue Marquet). Un grand jeu « Défis sportifs » et une remise de prix sont également programmés. De 16 à 19 h, chaque association disposera d’une tente individualisée dans le village installé sur ce même parking. Tout au long de l’après-midi, le public pourra ainsi tester toutes les disciplines et se renseigner auprès des professeurs et responsables des associations. En parallèle, les membres des associations proposeront des démonstrations et animations autour de leur discipline. Elles proposeront également aux participants de relever des défis sportifs qui leur permettront d’accéder au grand tirage au sort en fin de journée.

Le programme

16 h : présentation de la 7e Fête du sport ; 16 h 20 : A-corps-danse ; 16 h 45 : Académie internationale des Arts martiaux ; 17 h 10 : Latin dance ; 17 h 35 : World class fitness ; 18 h : Nashville gang ; 18 h 25 : Sunshine zumba ; 19 h : Remise des prix des sportifs cap-d’aillois et tirage au sort du défi ; 19 h 30 : apéritif des associations