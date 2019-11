Si l’idée que vous vous faites d’une activité pour senior ressemble à une après-midi Scrabble avec votre tante Agnès au rythme du tic-tac d’une vieille horloge, ne lisez pas cet article qui pourrait vous faire changer d’avis.

Car à Cap-d’Ail, activité senior rime plutôt avec énergie débordante. Pour exemple, cette nouvelle proposition du centre communal d’action sociale. Après les randonnées, les cours d’anglais ou d’informatique et les descentes à la plage, le CCAS propose désormais aux seniors de la ville de la danse en ligne. La première session a eu lieu ce samedi à la plage Marquet. Sous un soleil bienvenu, une vingtaine de retraités ont été pris en main par trois représentantes du club de Line Dance « Nashville Gang ». Au programme : de la danse de cow-boys toute la matinée. Un atelier pas aussi simple qu’il n’y paraît où la concentration a joué l’alternance avec les éclats de rire et une certaine satisfaction lorsque les pas de danse ont commencé à s’enchaîner comme ils le devaient.

Cet essai ouvre la voie à une nouvelle activité à Cap-d’Ail, née de la demande de certains seniors d’apprendre le Madison pour « s’éclater » dans les bals.

Barbara Jakobowski, directrice du CCAS a alors pris contact avec Sophie Archimbaud, de la compagnie de Line Dance pour mettre en place cette collaboration qui, au vu des sourires après cette matinée Madison à la Marquet, est une réussite. Au-delà de l’aspect ludique et du plaisir évident, l’apprentissage de la danse fait travailler, à tout âge, mémoire et coordination tout en contribuant à l’entretien et au renforcement musculaire.