En raison de travaux intervenants sur l’avenue Pierre-Weck, la circulation dans le quartier de la Pinède sera perturbée et modifiée le jeudi 13 février. L’avenue Pierre-Weck, où seront créés des ralentisseurs, sera fermée à la circulation et le stationnement y sera interdit. Les riverains pourront aller et venir mais sous régulation des ouvriers du chantier. Côté gare, une circulation en alternance permettra de sortir du quartier par l’avenue des Combattants-d’Afrique-du-Nord où le contresens sera mis légalement, pour une fois. Côté Charles-Blanc, il faudra prendre le sens interdit à l’envers depuis l’avenue du 3-Septembre pour rejoindre le quartier de la Pinède avec l’allée Mala, l’avenue François-de-May, l’avenue Gramaglia et l’avenue de la Gare. Retour à la normale après une journée de travaux. On rappelle la date prévue : jeudi 13 février, sauf en cas de mauvais temps. Dans ce cas, les travaux et les désagréments liés seront reportés au lendemain.