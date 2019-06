Cap-d’Ail : c’était le festival Sacha Guitry

Pendant une semaine, le château des Terrasses a accueilli, sinon Guitry lui-même, au moins son esprit et ses mots pour la dixième édition des Soirées Sacha Guitry. Une décennie de mise en valeur du talent, des pièces et des films du maître, à quelques mètres de sa villa « Les Funambules », sur le littoral cap d’aillois.

Paradoxalement, c’est pour cette dixième année que les mots de Sacha Guitry auront été le moins présents aux Terrasses, la faute à l’accident de l’une des actrices censée jouer Aux deux colombes, qui a conduit à l’annulation à la dernière seconde de la pièce. La comédienne a été remplacée au pied levé par Anne Richard et Alain Besse dans Madame Fouquet.

Esprit hors-norme

L’histoire de la famille Fouquet, propriétaires malheureux du château de Vaux le Vicomte a donc ouvert ce festival Guitry avec une Anne Richard magnifique et bouleversante. Le lendemain, Guitry planait dans la pièce Et si on ne se mentait plus. D’abord, parce que son père, Lucien, était l’un des personnages de cette histoire d’amitié et d’esprit hors normes. Ensuite, parce que cette pièce écrite, interprétée et portée par ses 5 acteurs a remporté le Prix Sacha Guitry 2019. Un très beau moment pour le public qui a véritablement communié avec les acteurs, visiblement émus en fin de soirée. Le jeudi est le jour où Guitry est revenu aux Terrasses avec sa voix, sa présence, son phrasé et ses mots. Avant le film Le mot de Cambronne, la dame des Muses, Anthea Sogno a lu des extraits du livre écrit par Christophe Barbier sur Guitry. Ensuite est venu le pourquoi de ce fameux « merde », en 36 petites minutes savoureuses. Vendredi, pour clore ce 10e festival, ce sont les élèves de Madame Sogno qui ont investi la scène avec Un pour tous et tous pour Cyrano. Une finale qui présentait peut-être l’avenir du théâtre, sous le regard de Guitry…