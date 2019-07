Coup dur pour la mairie de Cap-d’Ail, qui vient de perdre deux de ses plus beaux sourires. Des sourires qui ont marqué les usagers de la mairie, pendant un quart de siècle à des postes d’accueil clés : l’état civil et le service enfance. Elles prennent une retraite bien méritée.

Pour Christiane Bordas, cela faisait 21 ans qu’elle accompagnait avec bienveillance les Cap-d’Aillois dans les moments importants de la vie, (déclaration de naissance, mariage, renouvellement des passeports...). Elle a aussi été la voix de la mairie, une voix profonde qui répondait au téléphone et renvoyait les appels dans les services concernés. Fonctionnaire territoriale, elle ne l’a pas toujours été puisqu’avant, elle était déjà au service du public, avec son mari à la tête d’un petit supermarché.

L’autre sourire, c’est celui de Michelle Berton, voisine de bureau de Christiane puisque depuis 23 ans, elle s’occupait de l’enfance. Les premiers enfants qu’elle a inscrits à la maternelle ont maintenant presque 30 ans et elle a vu grandir toute une génération de petits Cap-d’Aillois. Son rire inimitable et contagieux ne résonnera plus dans le hall d’entrée de la mairie de Cap-d’Ail...

Pour l’occasion, leurs collègues ont mis les petits plats dans les grands pour une cérémonie émouvante pendant laquelle chacun, Xavier Beck en tête, a dit tout le bien qu’il pensait d’elles et toute l’affection que tout le monde avait pour elles. Bonne retraite mesdames et merci.