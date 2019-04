CanneSeries : ce qui Au Palais des Festivals vous attend ! A l’Espace Miramar

19 heures. Pink Carpet. Chaque soir, les talents monteront les marches du Pink Carpet avant les projections à l’Auditorium Lumière. L’occasion pour le public de rencontrer acteurs et réalisateurs.

20 heures. Cérémonie d’ouverture.

20h40. Présentation de Vernon Subutex (hors compétition), avec Romain Duris. Cette adaptation de la saga éponyme de Virginie Despentes ouvrira le festival. Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser de son appartement. En quête d’un endroit où dormir, il sollicite d’anciens amis de la bande de Revolver, son mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo.

15 h : Nehama. Un père de cinq enfants perd sa femme dans un accident de voiture et décide de réaliser son rêve de devenir humoriste.

20 h. How to sell drugs online. L’histoire, inspirée de faits réels, de deux ados à l’origine du plus gros trafic de drogue d’Europe.

Magnus. Un détective tente de résoudre un meurtre tout droit sorti de la mythologie norvégienne.

15 h. Perfect life. Les tribulations de trois copines trentenaires en crise.

Junichi. La vie d’errance d’un SDF qui exerce un étrange pouvoir de fascination sur les femmes.

19 h. (Hors compétition) Beecham House. L’histoire de John Beecham, ancien soldat de la Compagnie britannique des Indes Orientales, dans le Delhi des années1795.

NOS4A2. Vic McQueen découvre qu’elle a le pouvoir de retrouver les choses égarées. Cette aptitude la mène à une confrontation avec le malfaisant et immortel Charlie Manx.

11 h. Bauhaus - New Era. Histoire d’amour et épopée historique en 1919 autour de l’émergence du courant artistique Bahaus.

15 h. The Twelve. Douze citoyens ordinaires sont appelés à former un jury d’assises dans une affaire de meurtre controversée.

20 h. The Rook. Myfanwy Thomas se réveille sous la pluie près du Pont du Millenium à Londres, sans aucun souvenir de qui elle est, ni aucun moyen d’expliquer les cadavres gantés de latex qui l’entourent.

Now Apocalypse. Ulysses et ses amis essaient de se faire une place à Los Angeles.

11 h. The Outbreak. Une mystérieuse épidémie transforme Moscou en ville fantôme.

15 h. Studio Tarara. Dans les coulisses de la célèbre émission sketches belges Studio Tarara.

19 h. The Feed. Et si tous les cerveaux étaient connectés ?

20 h. Cérémonie de clôture, avec Monsieur Poulpe aux commandes de la soirée.

20 h 40. Projection de Years and Years (hors compétition).