Canicule: Menton teste des verres connectés pour inciter les seniors à s'hydrater

Pour contrer les risques (bien connus) de la canicule - et en premier lieu la déshydratation - la Ville de Menton et son CCAS expérimentent depuis deux mois une solution pour inciter les personnes âgées à boire. Pour ce faire, elle s’est rapprochée d’une startup parisienne, Auxivia, conceptrice de verres connectés.

Ce godet fonctionne avec un système de code couleur. Quand il n’a rien d’anormal, c’est que l’hydratation est bonne. Quand la base est verte, le verre est en charge. Quand elle devient bleue, cela signifie que son propriétaire n’a pas bu depuis une heure. Quand elle clignote, c’est qu’il est grand temps de boire.

"Je vois la lumière et ça m’interpelle"

Trente de ces verres ont ainsi été mis à disposition de Mentonnais volontaires. Parmi eux, Françoise Guégan. "Romy (l’agent spécialisé en risques climatiques, NDLR) me les a amenés en me demandant si je voulais bien être cobaye. Mais ils n’ont jamais clignoté", sourit la bonne élève.

Bien sensibilisée aux grands principes en temps de canicule: s’hydrater, sortir tôt le matin, se mettre de l’eau sur le visage et les avant-bras régulièrement, fermer les volets et les fenêtres, s’assurer que le frigo et la ventilation sont en état de fonctionner, toujours avoir une bouteille d’eau à portée de main.

Romy, qui assure le suivi de sa consommation hydrique à distance, explique que Françoise était la candidate idéale. Dans la mesure où jusqu’alors, elle ne buvait clairement pas assez.

"Si on ne me le signale pas, je n’en éprouve pas le besoin, opine Françoise. Alors que là, quand je rentre dans la cuisine, je vois la lumière et ça m’interpelle."

Et de préciser que son médecin en était venu à lui prescrire des médicaments pour uriner, preuve selon elle qu’il était temps de se soucier de son hydratation. "Depuis que j’utilise ces verres, je constate que mes jambes sont moins gonflées", ajoute-t-elle.

Françoise ayant l’habitude de boire un (immense) bol de thé le matin, la quantité est naturellement retirée du calcul de ses besoins. Seul le reste est à ingérer avec l’aide des verres connectés.