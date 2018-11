Cancer du poumon: deux experts de la Côte d'Azur préconisent un dépistage organisé pour éviter des milliers de morts

Nelson. C'est le nom de l'étude européenne dont tous les experts attendaient les résultats. L’étude néerlando-belge a évalué l’efficacité d’un dépistage par scanner thoracique.

Les résultats viennent de tomber. Ils sont sans appel. "Le dépistage par scanner thoracique des populations à risque (fumeurs ou ex-fumeurs) permet de réduire la mortalité par cancer du poumon de 25 % chez les hommes et de 40 à 60 % chez les femmes", rapportent, enthousiastes, le Pr Charles-Hugo Marquette et le Dr Olivier Castelnau, respectivement chef de service de pneumologie (CHU de Nice) et pneumo-oncologue (polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer et Institut Arnault Tzanck de Saint-Laurent-du-Var).

Les deux Azuréens figurent parmi le groupe des 30 experts français qui se sont auto saisis du sujet. Ce groupe de 30 experts (pneumologues, radiologues, oncologues, médecins de santé publique, et associations de patients) s’est réuni les 7 et 8 novembre à Lyon. Ils ont rédigé un rapport en faveur du dépistage organisé du cancer du poumon parmi les populations à risque. Soit les fumeurs et ex-fumeurs (moins de 10...