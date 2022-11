Cabinet princier, gouvernement, Conseil national, SBM, économie : le prince Albert II affiche ses ambitions

Quelques mois après le remaniement de votre cabinet, avez-vous trouvé votre rythme de croisière ? Quels sont les principaux changements ?

Tous les pays ont cette nécessité de renouveler. Là, c’était aussi une occasion de féminiser davantage l’équipe, d’avoir des gens de différentes générations, d’une plus grande mixité. Tout se passe très bien, ils sont performants. Ce sont des gens plus jeunes, certes avec moins d’expérience pour certains, mais avec beaucoup d’énergie et de talent.

La communication est très bonne avec le gouvernement. Les choses sont un petit peu plus faciles à Monaco qu’ailleurs, où tout le monde se connaît ou presque. Il fallait que le cabinet trouve la bonne façon de procéder avec le gouvernement et tout cela est harmonieux maintenant, même si on peut toujours s’améliorer. C’est ce travail en équipe qu’il faut promouvoir et faire en sorte que cela fonctionne à tous les niveaux.

"J’ai été surpris par ces rumeurs et ces articles"

La mission du ministre d’État Pierre Dartout court jusqu’en septembre 2023, travaillez-vous déjà à sa succession alors que les noms de Christophe Castaner et du préfet Bernard Gonzalez ont (déjà) circulé pour le remplacer ?

Je dois vous dire franchement que j’ai été surpris par ces rumeurs et ces articles. Le renouvellement du ministre d’État n’est pas d’actualité pour l’instant. Ce qui a été avancé ce ne sont que des hypothèses de média.



Pensez-vous que c’est une façon de l’affaiblir ?

Probablement, des gens plus ou moins bien intentionnés essayent de déstabiliser les choses. Quand il y a des doutes, on travaille moins bien, on sape un peu la confiance des personnes en question. Mais je profite de cette occasion pour dire à Monsieur Dartout ma confiance.

"Une élection historique"



Comment avez-vous accueilli le départ de Stéphane Valeri du Conseil national et sa succession par Brigitte Boccone-Pagès, première femme présidente de la Haute assemblée ?

Il faut saluer cette élection historique d’une femme à la tête du Conseil national. C’est un beau symbole et j’ai constaté comme tout le monde l’implication dont elle a fait preuve dès ses débuts et son grand investissement dans tous les dossiers. Madame Boccone-Pagès a montré qu’elle était capable de diriger l’assemblée et de prendre des positions tout en étant attachée à cette culture du pas vers l’autre. Je sais qu’elle est déterminée à maintenir cette bonne qualité d’échange et de dialogue avec le

gouvernement.