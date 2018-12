Cabaret médical : le show de tous les talents

Une unique date et un spectacle unique ! Dimanche soir, la Salle des Étoiles a accueilli le Cabaret médical au profit de « Monaco Aide et Présence » (MAP), association présidée par Donatella Campioni. Une grosse production avec soixante amateurs et professionnels sur la scène du Sporting dont… le prince Albert II. Invité du professeur Nadir Saoudi, chef de service de...