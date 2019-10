"Tout évaluer"

Le parc d’autobus publics de la Principauté compte déjà la moitié de sa flotte en véhicules hybrides, entraînés par un moteur électrique mais supporté par le diesel. L’objectif - d’où la raison de ces tests - est de progresser vers une flotte 100% électrique.

Et des essais, il y en a eu! "Le premier essai remonte à 1982", rappelle Roland de Rechniewski, directeur de la CAM, qui a vu évoluer les modèles et les technologies en trois décennies. Pour autant, la topographie de la Principauté reste la même. Et la problématique de rouler avec des autobus chargés de voyageurs dans les montées est constante.

"On a besoin de tout évaluer et de connaître les besoins en batterie. Pour savoir s’il vaut mieux recharger toute la nuit, ou rouler avec une charge variable, et la possibilité de recharger progressivement les batteries aux terminus. Ces tests sont nécessaires pour aller au fond des choses, avec diverses problématiques à aborder."