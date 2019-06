ça n’a pas freiné ceux qui ont vraiment envie

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les événements de l’année dernière ont affecté l’organisation de Top Marques. Le salon annuel est passé près de l’annulation définitive, et son maintien ne se fait pas sans quelques changements : une sécurité resserrée et moins de libertés dans les rues pour dissuader les chahuteurs de recommencer. Les Youtubeurs sont globalement moins enthousiastes. Mais cela n’empêche pas les plus passionnés d’entre eux de venir quand même profiter du salon.

Ces fans de voitures viennent pour voir, et faire voir à leurs abonnés des bolides qu’ils n’ont pas l’occasion d’apercevoir tous les jours. Certains confient trouver le show moins excitant ces premiers jours, puisque moins de gens sont venus et moins de supercars roulent à travers Monaco.

Pour le duo belge de la chaîne Exotic Carspotters, la différence se ressent : « Il faut faire beaucoup plus attention cette année. » Le Britannique Tim Burton, qui alimente la chaîne YouTube Shmee105 (lire ci-dessous), participe à son 9e Top Marques consécutif. La différence avec les éditions précédentes ? Les essais sur route organisés chaque année par le salon, auxquels il vient assister d’habitude et qui manquent à l’appel cette fois-ci. Mais cela ne suffit pas à gâcher les festivités pour lui, toujours présent pour filmer avec enthousiasme les bolides d’un salon dont il est partenaire, au même titre que POG, et dont il fera la promotion sur sa chaîne, en direct, ce matin.

Pour le duo niçois Best Rallyes 06, qui vient depuis 3 ans, les répercussions se font surtout au niveau de la sécurité et de contrôles plus drastiques. Là encore, pas suffisant selon eux pour arrêter les fans : « ça a freiné certaines personnes à venir avec leur voiture, mais ça n’empêche pas de réunir ceux qui en ont vraiment envie. » Il pourrait donc y avoir du monde ce week-end.

Malgré le cadre de sécurité plus strict qui accompagne cette édition, les moteurs vrombissent toujours devant le tunnel du boulevard Louis-II. Mais attention, l’addition pourrait être salée. Les nouvelles mesures prévoient des mises en fourrière et amendes pouvant monter jusqu’à 1 000 euros, une immobilisation des véhicules (maximum 120 heures), voire une suspension de permis ou du droit d’en faire usage sur le territoire monégasque (pouvant aller jusqu’à 3 mois).