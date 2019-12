Placée sous l’égide de la Saint-Nicolas, saint patron des enfants, la journée monégasque des Nez Rouges se tient aujourd’hui.

Les « Nez » sont toujours accessibles au tarif de 2 euros€symboliques. Toute personne - qui souhaite soutenir la cause des enfants malades et défavorisés de la région - peut se munir d’un Nez et l’apposer sur son véhicule, ce 6 décembre, pour témoigner de son soutien.

Vous pouvez vous procurer les « Nez » au sein de l’Hypermarché Carrefour ou dans les bureaux de Poste, certaines pharmacies et tabac-presse partenaires