Business et grande musique lors d’une mission économique à Bucarest

Le Monaco Economic Board a organisé, du 11 au 13 septembre, une mission économique dans la capitale de la Roumanie. Constituée d’une quinzaine de membres dont sept entrepreneurs de la Principauté, la délégation monégasque a réalisé un travail remarquable de promotion et de développement économique dans un timing serré, sous la houlette du MEB et son département Monaco Chamber of Commerce. Placée sous l’égide de Robert Fillon, ambassadeur de Monaco en Roumanie, et avec le soutien du consul de Monaco à Bucarest, Sergio Aurelio Faleschini, et du consul de Roumanie à Monaco, Constantin Turchina, cette mission économique a bénéficié des nombreux réseaux partenaires sur place.

Le gouvernement roumain représenté

Dès leur arrivée, les entrepreneurs monégasques ont été accueillis dans le cadre d’une réunion du Club des ambassadeurs de la destination Monaco de Bucarest, regroupement de dirigeants économiques de premier plan possédant des liens forts avec la Principauté. La délégation a ainsi pu établir des contacts dans un contexte privilégié.

Le lendemain matin, un forum économique était organisé à la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest, partenaire naturel de cet événement, en présence de Paula Pirvanescu, Secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement des Affaires, du Commerce et de l’Entreprenariat. Après des présentations bilatérales très instructives et la signature d’un protocole d’accord entre les deux chambres de commerce, une session BtoB a permis aux entreprises monégasques de réaliser chacune en moyenne sept rendez-vous individuels ciblés. S’en est suivi un déjeuner d’affaires.

Le soir, dans le cadre exceptionnel du festival George Enescu, l’un des plus prestigieux au monde, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC) a donné, sous la baguette du maestro Gareth Jones et avec la participation de Sir Bryn Terfel, chanteur lyrique à la présence phénoménale, un concert très applaudi par le public roumain.

La présence de l’OPMC en tournée à Bucarest a permis de créer une synergie vertueuse avec la mission économique programmée au même moment, et de conférer à cette dernière un intérêt et un relief tout particulier. De plus, les entrepreneurs de la Principauté ont multiplié les rencontres. De quoi espérer une croissance réelle des liens économiques entre la Roumanie et Monaco.