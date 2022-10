Bus gratuits pendant 2 mois à Monaco, donnez votre avis sur cette expérimentation

Dans le cadre du test de gratuité des autobus mis en place jusqu’au 27 novembre par le gouvernement princier avec le concours de la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM), une enquête va être menée pour évaluer l’impact de la gratuité sur la fréquentation des bus.

Il s’agit de déterminer si cette mesure d’incitation au changement d’habitude de déplacement des voyageurs est efficace et répond à l’objectif du gouvernement de développer l’utilisation des transports en communs afin de fluidifier le trafic, réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la qualité de vie des Monégasques, résidents, pendulaires et visiteurs de la Principauté.

Des enquêteurs sur le terrain et un questionnaire en ligne

Les voyageurs prenaient-ils déjà le bus avant la gratuité et, à défaut, quel était leur précédent mode de déplacement? Quelles seraient leurs attentes?

Voici quelques-unes des questions proposées par le bureau d’études Alyce, leader français des enquêtes de mobilité, mandaté par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité pour conduire cette enquête de deux manières.

Sur le terrain, le 8, le 22 et le 24 novembre, de 6h à 20h, les enquêteurs d’Alyce seront présents à un arrêt de chacune des six lignes de bus, afin de disposer d’une bonne représentativité des usagers du réseau. Ils réaliseront leur enquête en face à face avec les voyageurs, auxquels il sera proposé de répondre à un rapide questionnaire.

Sur le web, un questionnaire plus complet, en français et en anglais, est d’ores et déjà disponible via le lien suivant: https://enquete-web.alyce.fr/index.php/983953?lang=fr