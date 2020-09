Bus 100 % électriques à Monaco: où en sont les tests?

Cela n’aura échappé à personne. Depuis octobre dernier, la Compagnie des autobus de Monaco (CAM) – concessionnaire du réseau monégasque pour le compte de l’État (1) – teste des bus électriques. De marques différentes, de gabarits plus ou moins longs et sur diverses lignes.

"Personne ne le sait mais, en réalité, on fait des essais de bus électriques depuis 1992. À l’époque, le bus ne montait pas l’avenue d’Ostende", sourit Roland de Rechniewski, directeur de la CAM.

Depuis, la technologie de batteries ayant progressé, aucune pente ne résiste à ces engins toujours plus autonomes. Toutefois, des interrogations subsistent et le choix du fournisseur pour convertir à l’électrique l’intégralité du parc de bus – d’ici 2030 – n’est pas encore arrêté.

"On ne veut pas se précipiter. D’ici six mois, on aura les idées plus claires et on pourra définir la bonne stratégie de recharge", confie-t-il.

122e entité à signer le Pacte national pour la transition énergétique

Outre les expérimentations sur le terrain, offrant un réel retour d’expérience, une étude technique est en cours pour affiner cette stratégie qui s’inscrit pleinement dans la volonté de neutralité carbone à l’échéance 2050 voulue par le prince Albert II.

"On ne reste pas dans l’immobilisme, assure Séverine Canis-Froidefond, directrice de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité. Cette étude permettra d’appréhender certains points. On est un territoire spécifique avec de fortes pentes, de longues lignes, des bus climatisés en été pour le confort des usagers. La consommation et le remisage de bus dans des dépôts souterrains sont également analysés. Ce dernier aspect complexifie le sujet de l’électrification du parc, d’un point de vue de la sécurité. De fait, plusieurs questions se posent: une recharge lente en dépôt suffit-elle? Faut-il recharger en cours de fonctionnement, si oui comment? Quels types d’équipements faut-il prévoir dans les dépôts souterrains?"

Le temps que l’étude porte ses conclusions définitives, le temps que les premières commandes soient passées, il n’est guère certain que le premier bus électrique soit opérationnel d’ici la fin de l’année 2021.

"On veut choisir la bonne date pour ne pas commettre d’erreur. L’objectif est de transporter les gens avec fiabilité, avec des coûts réduits, pendant toute une journée de 6h45 à 22 heures, voire plus avec les bus de nuit", martèle Roland de Rechniewski.

En cette Journée du transport public (2), la CAM, qui a appliqué la gratuité des transports toute la journée d’hier, est aussi devenue la 122e entité de la Principauté à signer le Pacte national pour la transition énergétique.

"C’est 150 salariés, à travers cette signature, qui vont s’engager sur des actions sur les trois secteurs les émetteurs de gaz à effet de serre en Principauté: la mobilité, les déchets et l’énergie. On parle donc de mise en place de covoiturage, de sensibiliser les salariés au tri des déchets, d’éviter le plastique, de diminuer l’énergie des bâtiments", conclut Annabelle Jaeger-Seydoux à la tête de Mission pour la transition énergétique.

(1) La CAM dispose d’un parc de 45 bus, dont 22 sont hybrides. Selon, la CAM, le modèle hybride réduit de 50 % les émissions fossiles.

(2) Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité que célèbre la Principauté.