C’est un budget record ! » a commenté le maire, Georges Marsan, ce mardi soir lors de la séance ordinaire du conseil communal. Avec 8,8 % de hausse, le budget 2020 de 74 722 000 euros a été approuvé à l’unanimité.

Au nombre des projets à venir, on compte plusieurs chantiers. Les travaux de la cour d’honneur de la mairie vont se poursuivre. La maçonnerie et les travaux d’électricité se dérouleront dans la première partie de l’année, avec l’installation d’un « système de bornes de recharges innovant pour les véhicules électriques de la commune permettant une gestion intelligente de la charge et de la consommation électrique ». Des travaux pour un montant estimé à 500 000 euros.

Après les façades, la halle du marché de la Condamine se refait une beauté à l’intérieur : les sols, les peintures, les rideaux métalliques, tout sera refait. Les cabines seront uniformisées. Des travaux estimés à 750 000 euros.

Autre fleuron de la commune : le Jardin exotique. Les nombreuses passerelles du lieu datent de l’origine du parc en 1933. Construites dans un style rocaille, reprenant des motifs végétaux réalisés en béton, elles accusent un peu leur âge. Quatre seront remplacées et trois remises en état pour un montant de 450 000 euros.