Broc Troc : un grand moment de partage

Il y avait foule hier au Palais de l'Europe. Et ça continue aujourd'hui ! 135 exposants, professionnels ou amateurs, venus de toute la France, mais aussi de Monaco et d'Italie ont installé leur bric-à-brac sur deux étages. On y trouve de tout, et à tous les prix, de la figurine Schtroumpf à 2 € aux tableaux anciens beaucoup, beaucoup plus chers…

« En prenant le temps, en farfouillant un peu partout, on peut vraiment trouver des pièces uniques ! » lance Martine, retraitée mentonnaise passionnée par les antiquités. Elle vient de jeter son dévolu sur un lot de tasses en porcelaine, finement décorées, qui vont aller rejoindre le reste de sa...