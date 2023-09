Break The Floor Academy: le breakdance pour tous à La Bocca

Samedi, il avait doublement le sourire, Karim Jabari. D’abord, c’était son anniversaire: 40 ans, une allure juvénile et la passion communicatrice. C’était aussi l’inauguration de sa Break The Floor Académy. Installé dans les 650m2 du gymnase Marcel-Pagnol, à La Bocca, le temple des sports de combat avait ouvert ses portes en septembre 2022, glanant 170 élèves en un an.

Un vrai succès. "On a répondu à un manque en proposant grappling, lutte free style, MMA. Mais aussi des sports transversaux, comme la boxe thaïlandaise ou le self-défense. On peut venir s’entraîner tous les jours entre 18h et 22h" souligne Karim. L’engouement s’est nourri aussi de la fascination pour les spectaculaires performances des athlètes danseurs de Break The Floor.

Depuis sa création en 2006, la manifestation, programmée le 21 janvier au Palais des Festivals, a pris une envergure internationale. On n’a d’ailleurs pas boudé notre plaisir en profitant des chorégraphies aériennes d’une battle de folie entre le Brésilien Mascot et le Russe Deboshir...

"Déjà des inscrits"

La nouveauté pour cette rentrée à la Break The Floor Academy, c’est justement les cours de renforcement musculaire, breakdance, acrobatie et stretching. "Il y a déjà une vingtaine d’inscrits" sourit Karim.

Remise en état

La mairie de Cannes a largement soutenu le projet. Par la mise à disposition gracieuse du gymnase municipal. Et en finançant 118.000 e de remise en état et de travaux d’acoustique qui permettent à ces nouvelles disciplines d’être enseignées. Aux petits, à partir de 5 ans, comme aux plus grands. Avec, en filigrane, valeurs humanistes, prévention, et éducation, en plein cœur de Ranguin.

Il est loin le temps où Karim Jabari breakait du hip-hop avec son frère sur le pavé de la Croisette...

"Karim, c’est un parcours exceptionnel, proactif, innovant" a loué le maire David Lisnard. S’il a touché son rêve, le Cannois garde les pieds sur terre. Malgré toutes ses envolées.