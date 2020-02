Bonne nouvelle: tous les cas suspects de coronavirus dans les Alpes-Maritimes sont finalement négatifs

L'information est tombée quelques instants à peine après la tenue d'une réunion sur le sujet réunissant, à Nice, pouvoirs publics, services de santé et élus locaux: il n'y a pas de cas avéré de Covid-19 dans les Alpes-Maritimes.

Les deux patients (l'un originaire de Beausoleil, l'autre de Cap-d'Ail) qui étaient en cours d'examen ce lundi matin à l'hôpital L'Archet de Nice se sont révélés négatifs au Coronavirus, a indiqué la préfecture à la mi-journée.

Un troisième cas avait été écarté dès dimanche soir, avait précisé l'ARS un peu plus tôt.

Ce lundi en fin de matinée, le préfet et l'Agence régionale de Santé (ARS) avaient annoncé l'existence de ces deux cas suspects à l'issue d'une réunion à laquelle participaient également le directeur général du CHU de Nice Charles Guepratte, le président de la Métropole Nice-Côte d'Azur Christian Estrosi, le député Eric Ciotti, le président du Département Charles-Ange Ginésy, le maire de Cannes David Lisnard ainsi que celui de Menton Jean-Claude Guibal.

Aucun cas avéré de Covid-19 n'a donc été détecté dans les Alpes-Maritimes. De l'autre côté de la frontière, la situation est bien plus dramatique: quatre personnes sont décédées et plus de 200 cas ont été confirmés, principalement dans la moitié nord de l'Italie.