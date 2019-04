Bon dimanche pour la Société Nautique de Monaco qui, entre les championnats de zone le week-end précédent et les championnats de France le week-end prochain, s’est offert une belle régate et de beaux résultats à Marseille à la Virée des Calanques.

Avec une quarantaine de rameurs pour dix équipages en rouge et blanc au départ, le club d’aviron du quai Louis II a offert 9 podiums à la Principauté, dont cinq sur la première marche.

Un bravo à Mélanie Delval et Coline Caussin qui s’imposent en double senior femme, à Julien Gazaix et Gaetan Delhon en double senior homme, à Benjamin Rouyer en solo en Master homme et Charles-Louis Mauro, Yohan Nicolas, Raphael Witters, Davide Strobino et leur barreuse Julianne Lepra qui ont dominé la course des juniors hommes en catégorie 18 ans. Mention spéciale pour le 4 barré master féminin d’Emmanuelle Morin, Maycka Delgado, Céline Marion, Magali Albin et leur barreur Thomas Aubel, qui ont remporté la victoire dans leur catégorie, mais aussi l’ensemble de la Virée des Calanques.

Prochain rendez-vous avec la compétition pour la SNM : les Championnats de France à Cazaubon dans le Sud-Ouest le week-end prochain.