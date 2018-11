Blocage du 17 novembre, sauvetage héroïque, hôpital psychiatrique Sainte-Marie: voici votre brief info de ce jeudi matin

Blocage du 17 novembre. Les annonces d'Edouard Philippe n'auront pas suffi à calmer la colère des gilets jaunes. Un peu partout dans le département, des mouvements de contestation s'organisent à l'initiative des citoyens. On fait le point sur ceux prévus à Nice.

Sauvetage héroïque. Christophe Boyer, Niçois de 46 ans, a sauvé une femme de 67 ans de la noyade ce mardi. Il raconte son geste héroïque dans un entretien accordé à Nice-Matin. j'ai nagé à fond vers elle. "Je ne suis pas un bon nageur mais je suis très endurant. [...] Elle me disait: "J'en peux plus, j'en peux plus, je n'y arrive pas, je vais mourir.""

Hôpital psychiatrique Sainte-Marie. L’offensive de Vivaliance, branche associative du groupe privé Vivalto santé, a conduit la direction de l’hôpital à mettre les choses au point. Et à défendre son propre projet de relance. L’association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) n’entend pas confier à d’autres la destinée de l’hôpital psychiatrique du même nom, à Nice-Est.

#Météo