Bilan positif pour la braderie de la Croix-Rouge monégasque

Deux cents membres bénévoles se sont mobilisés pour faire de cette journée du samedi 4 mai, un succès pour la Croix-Rouge monégasque, puisque les 3 000 visiteurs ont permis à l’organisation de collecter plus de 71 000 e.

Cette année, plus de 3 000 personnes se sont donné rendez-vous samedi dernier pour profiter des bons plans proposés par la CRM lors de sa grande braderie. Grâce à eux, le montant total des bénéfices de l’événement s’élève à 71 350 e cette année. Cette journée, sur le thème de l’amour, visait à célébrer la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fixée au 8 mai (date de la naissance d’Henri Dunant, fondateur de ce mouvement international) dans le monde entier.

Des beaux moments de partage, de solidarité et d’humanité ont ponctué cette journée, comme lorsque cinq adolescents sont venus remettre un don spontané de 45 e, sans faire d’achat, simplement par pure générosité. Un beau geste que la Croix-Rouge monégasque salue. Des chiffres saisissants : 575 cartons d’articles vendus ; plus de 10 000 références de vêtements, mobiliers, vaisselles, linges de maison et autres articles. Près de 1 000 sacs shopping « Journée mondiale de la Croix-Rouge » achetés, plus de 2 000 billets de tombola écoulés, une vingtaine de stands thématiques…

Ce montant sera intégralement consacré à l’acquisition d’un véhicule électrique de transport de personnes, afin de faciliter les déplacements de ceux que la Croix-Rouge, dans un plus grand respect de l’environnement.

Les 23 gagnants de la tombola (lire ci-dessous), ont été tirés au sort à 16 heures, et ont remporté de très beaux lots.

Le coin « animations », où les bénévoles animateurs étaient présents avec des jeux variés et des activités pour les 3-12 ans, a remporté un vif succès. Au total, 94 enfants, tous repartis avec un diplôme et de petits cadeaux, ont été accompagnés par la Croix-Rouge monégasque.

Laquelle tient à remercier chaleureusement tous ses bénévoles, ses partenaires si engagés, et ce public d’une immense générosité venu partager une fois de plus ce moment de convivialité.