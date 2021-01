Bientôt, une carte d'identité numérique pour les Monégasques

"Elle permettra à chaque Monégasque, s’il le souhaite, de disposer d’une identité numérique sécurisée qui, à court terme, facilitera grandement les démarches administratives".

Le déploiement devrait être possible dès le printemps. "Nous travaillons sur ces questions d’identité numérique depuis un an et demi pour mettre au point cette nouvelle carte, qui aura une identification fiable et univoque qui sera une base pour développer des services en ligne" détaille Nicolas Croési, adjoint au maire.

L’enjeu est de faire de ce document une identité numérique, de répondre aux standards internationaux et d’assurer un niveau de sécurité maximale.

"Nous n’avions pas l’infrastructure"

En 2008, la nouvelle carte d’identité nationale intégrait déjà une puce… Mais cette dernière n’a finalement jamais été activée.

"Nous n’avions pas l’infrastructure derrière" plaide Nicolas Croési.

Aujourd’hui, alors que la transition numérique est devenue une priorité nationale, cette nouvelle carte devrait simplifier des démarches administratives dans un cadre sécurisé.

Dans la foulée, la carte de résident basculera elle aussi dans cette interface numérique.