Bientôt un hôtel 4-étoiles aux portes de Monaco ?

À la lisière de la Principauté et à deux pas du terrain en friche de la Crémaillère, un ensemble foncier de Beausoleil pourrait, à terme, accueillir un hôtel 4-étoiles. Les parcelles convoitées (NDLR: Parcelles cadastrées AE n°68, 374 et 375.), nichées près de l’avenue Sainte-Cécile et le square Kraemer, sont actuellement la propriété de Veolia et abritaient, jadis, des locaux et ouvrages de la société.

"Ce terrain ne présente plus d’utilité pour l’exploitation du réseau d’eau potable. Le propriétaire souhaite donc le vendre, explique Jean-Luc Dalcher, directeur général des services de la ville de Beausoleil. La Ville a été saisie d’un projet privé portant sur la réalisation d’un équipement hôtelier de standing. Nous considérons que construire un hôtel présente un caractère d’intérêt général (lire ci-contre). Pour rendre ce projet faisable, il faut adapter les règles du Plan local d’urbanisme (PLU)."

120 emplois créés?

D’où la délibération adoptée à l’unanimité, fin mars, par le conseil municipal pour amorcer une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Ce dossier immobilier n’en est, donc, qu’à ses prémices et avant d’évoquer quelconque permis de construire ou d’éventuels travaux, il faudra d’abord passer par la case « enquête publique » avec la désignation d’un commissaire-enquêteur, ainsi qu’une réunion publique avec la population intéressée.

S’il voit le jour, cet hôtel 4 étoiles serait le premier du genre à Beausoleil puisque, pour l’heure, le parc hôtelier de la commune ne se cantonne qu’à deux 2-étoiles et trois 3-étoiles (lire ci-contre).

"Que ce projet soit porteur d’un nouveau dynamisme touristique"

Selon la municipalité de Beausoleil, ce projet aurait pour vocation de capter « une clientèle de loisirs et d’affaires » et pourrait « créer 120 emplois directs ».

"J’espère que ces acteurs économiques joueront la carte du local, notamment avec la restauration qui bénéficie toujours de ce type de création, qu’ils s’inscriront pleinement dans une volonté concertée de développement économique dans notre commune, avait souligné Stéphane Manfredi, élu d’opposition, lors de ce conseil municipal. J’espère aussi que les emplois directs créés bénéficieront à nos concitoyens beausoleillois ainsi qu’à notre vie locale. Ayons la certitude que ce projet soit porteur d’un nouveau dynamisme touristique avec de véritables retombées économiques, et qu’il ne soit pas au service de l’intérêt de quelques-uns."

Laconique, le maire Gérard Spinelli s’est dit sur la même longueur d’onde que son opposant, Stéphane Manfredi.