Bientôt plus qu'un seul guichet "grandes lignes" et uniquement... sur rendez-vous à la gare de Nice-Ville

Une décision qui les surprend d’autant plus que la fréquentation des trains explose depuis la fin de la pandémie. "Acheter ou échanger un billet, avoir des renseignements, bénéficier d’une prise en charge lors de situations perturbées, tout cela va devenir très difficile et laborieux avec un seul guichet", déplore une vendeuse au guichet, qui a souhaité rester anonyme.

Début juin, la direction de l’axe TGV-Sud-Est à la SNCF a informé les agents de la boutique de vente de billets grandes lignes de la gare de Nice-Ville d’une prochaine réorganisation. Ce projet prévoit qu’à l’automne il n’y ait plus qu’un unique guichet pour la vente de voyages grandes lignes (TGV et Intercités). "C’est une déshumanisation des gares et des guichets au profit du digital", dénoncent des agents et syndicats de la SNCF.

"Je ne sais pas si je continuerai à prendre le train à Nice"

Un constat que font aussi les clients au quotidien. "Cela fait plus d’une heure que j’attends d’avoir un renseignement pour pouvoir changer mon billet", peste Théo Cateland, voyageur rencontré en gare. Selon les agents, malgré les quatre à six guichets "grandes lignes" ouvert actuellement, le temps d’attente est estimé entre 30 minutes et 1h30.

Agents et syndicats se mobilisent autour d’une pétition avec plus de 900 signatures à cette heure.

L’accès à l’unique guichet se fera sur rendez-vous. Les clients dont les demandes sont complexes ou qui ne maîtrisent pas les outils numériques sont inquiets. "On ne prévoit pas à l’avance un problème de train. Je ne suis pas un cador de l’informatique alors j’ignore si je continuerai à prendre le train à Nice, indique Patrick Baumann, client fidèle. Les gens d’un certain âge comme moi doivent pouvoir demander de l’aide facilement au guichet."

Sans compter que Nice est une ville très touristique et que des événements sportifs d’ampleur approchent. "Entre la Coupe du monde de rugby de 2023 et les JO 2024, on sait que cela risque d’être très compliqué pour l’accueil", prévoit un vendeur au guichet.

Une situation locale particulière?

Dans un rapport de la SNCF fourni aux vendeurs, l’entreprise ferroviaire explique que la part des achats aux guichets ne cesse de fondre au profit du digital.

D’après leurs chiffres, les billets achetés en guichet constituent entre 3 et 4% des ventes à l’échelle nationale.

Syndicats et agents s’offusquent: "A l’échelle locale, cela n’est pas comparable, il y a bien plus de 3% des voyageurs dans la gare qui se rendent au guichet."

Parmi les vingt-sept vendeurs concernés, dix postes seront supprimés.

En parallèle, la SNCF aurait créé dix postes d’agent d’accueil à l’embarquement. Après plusieurs années d’expérience dans la vente, ils ignorent si en changeant de fonction, ils seront à même de s’épanouir et d’accompagner les voyageurs dans leur difficulté.

Contacté, le responsable des relations presse, social média et communication de crise à la SNCF, Cyrille Durand, n’a pas souhaité répondre à nos questions. Indiquant simplement que "la SNCF privilégie le dialogue interne avec ses partenaires sociaux dans le cadre des instances représentatives du personnel."

Du côté des vendeurs, l’inquiétude demeure: "C’est une véritable souffrance car on ne sait pas ce qu’on fera de nous en novembre."

Mais la problématique de l’abandon progressif des guichets en gare ne s’arrête pas à Nice. Comme en témoigne Jean-Claude Evrard, l’un de nos lecteurs, désabusé: "En gare de Beaulieu, il n’y a pas de guichet ouvert le vendredi, une seule machine de distribution et 50 personnes qui attendent, un scandale en pleines vacances d’été. Je peux vous assurer que les touristes présents sont effarés de voir cela".