Bientôt, le 28e Broc Troc du Rotary

Les 25 et 26 janvier prochain, pour bien débuter la nouvelle année, le Rotary Club de Menton organise au palais de l’Europe le 28e Broc Troc, événement incontournable des manifestations hivernales mentonnaises.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux d’objets anciens, retour sentimental vers le passé, pour chiner ou rechercher des objets jamais démodés, toujours utiles et indispensables.

150 exposants sur deux étages

Vide-greniers cinq étoiles, le Broc Troc se déroulera, comme à son habitude, sur les deux étages du palais de l’Europe de Menton, lieu couvert, chauffé et en plein centre-ville. Et accueillera sur 520 mètres de stands, quelque 150 exposants, dont un tiers de professionnels, en provenance de toute la France, d’Italie, de la région Paca, de Menton et des villes voisines.

Sur de beaux espaces aménagés, il fera bon flâner, dénicher au gré des promenades : bibelots, livres, vaisselles, petits mobiliers et autres objets insolites, avoir le « coup de cœur » et se faire plaisir.

Mais ce 28e Broc Troc se veut aussi festif avec un espace de restauration au 2e étage, qui proposera des spécialités de saison et à des prix attractifs, tandis qu’une buvette et un stand de crêpes seront installés au 1er étage.

Comme l’année dernière, l’effort des organisateurs portera sur la sécurité des exposants et des visiteurs. Pendant deux jours, 90 bénévoles seront présents pour que tout se déroule dans les meilleures conditions d’accueil, d’ambiance et de sécurité.

Mais au-delà de son aspect festif et commercial, le Broc Troc a avant tout une vocation humanitaire. Chaque année, la somme récoltée finance des actions de solidarité locales.

C’est même l’ADN de cette manifestation, la motivation de tous les bénévoles. Dans une ambiance conviviale, venez faire des découvertes et surtout associer joie et solidarité.