Première ce vendredi soir pour Didier Deschamps à la tête la direction artistique du Festival de danse de Cannes

Ce vendredi soir le rideau se lèvera sur le Festival de danse de Cannes Côte d’Azur France. Didier Deschamps a succédé à Brigitte Lefèvre à la direction artistique de l’événement. Personnalité emblématique du monde de la danse, celui qui a été directeur du Centre Chorégraphique National-Ballet de Lorraine à Nancy et directeur du Centre national de la danse de Chaillot à Paris présente son premier opus.

Dans quel état d’esprit vous sentez-vous?

Je suis excité et impatient. J’ai hâte de vivre ces moments de partage et d’émotion qui constituent pour moi une véritable fête.

Quelles sont les grandes orientations de votre programmation?

Ce qui importe pour moi, c’est de montrer l’extraordinaire foisonnement, la diversité et la richesse que présente l’art chorégraphique au plan national et international.

À travers la venue à Cannes et dans les villes partenaires de 27 compagnies dont la moitié est étrangère, je souhaite démontrer qu’à une époque où les tentations de repli sur soi sont une réalité, la danse est porteuse d’ouverture et de rapprochement. Il y en aura pour tous les goûts, tous les styles, toutes les esthétiques et toutes les sensibilités avec des créations inédites, des pièces chorégraphiques emblématiques du répertoire, des compagnies émergentes. Il sera possible de participer à de nombreux ateliers et master classes de danse et d’échanger lors de rencontres.

Cette édition va mettre la jeunesse à l’honneur?

Oui et c’est un axe fort auquel je suis très attaché. Il se manifeste par la réunion à Cannes de soixante-dix danseurs issus des six écoles nationales d’enseignement supérieur de la danse (Centre national de danse contemporaine d’Angers, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt, le Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower Cannes - Mougins, l’École de danse de l’Opéra de Paris)…

Il s’agit d’une véritable immersion collective au cours de laquelle ces professionnels de demain partageront classes, ateliers et répertoires.

D’autres nouveautés?

Oui nous lançons avec le chorégraphe niçois Eric Oberdorff Mov’in Cannes, une compétition internationale de films de danse ouverte à tous les amoureux de l’image et du corps en mouvement. C’est une forme de clin d’œil au Festival International du film de Cannes.

L’événement aura lieu jeudi 30 novembre avec la projection des films en présence des réalisateurs à partir de 10 heures et la remise des prix désignés par le jury présidé par Mathilda May à 19h.

Renseignements et réservations sur le site Internet www.festivaldedanse-cannes.com ou par téléphone au 04.92.98.62.77.

Ce soir, à 18h au salon des Ambassadeurs du palais des Festivals, performance des écoles nationales supérieures de danse sous la conduite d’Annabelle Bonnéry, directrice artistique de la compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège. À 20h30au théâtre Debussy, Into the hairy de la chorégraphe israélienne Sharon Eyal.

Samedi 25 novembre à 20h30au grand auditorium, première mondiale du spectacle du CCN Malandain Ballet Biarritz Les Saisons (musiques d’Antonio Vivaldi et de Giovanni Antonio Guido).

Dimanche 26 novembre, à 10 heures, table ronde "Insertion et formation des jeunes danseurs et danseuses"; à 15h au théâtre La Licorne Volutes par la compagnie Mouvimento. À 17h15, performance dans le hall du palais autour de l’art d’Etay Axelrod danseur virtuose de la Batsheva Dance Company. À 18h au théâtre Debussy en première française, carte blanche à la compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège (direction Annabelle Bonnéry), Birget; ways to deal, ways to heal de la chorégraphe sami Elle Sofe Sara.