Biçentenari d'a nàscita d'u Prìncipu Carlu III (1818-2018)

Dui çentu ani fà, u œtu de deçembre d'u 1818 è nasciüu u Prìncipu ereditari Carlu, düca de Valentinois. Â morte de So pàire u Prìncipu Flurestàn primu, è muntau sci'u tronu ün 1856 cun u nume de Carlu terçu. Ben che age fau u bòia e l'ümpicau, nun à pusciüu ümpedì a dissidença de Mentùn e Rocabrüna che se sun pruclamae « vile lìbere » e àn vusciüu iesse stacae a u Regname de Piemunte-Sardegna prima d'a so' cessiùn â França cun u Tratau d'u 2 de fevrà d'u 1861. Mùnegu à sulu gardiau a dècima parte d'u so territori ma d'aura ünlà s'è liberau d'u pruteturatu sardu e a so'...