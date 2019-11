Bernadette Peters honorée par la Princess Grace Foundation

Ce sera le 25 novembre prochain à New York, dans les salons de l’hôtel Plaza. La Princess Grace Foundation USA organise sa traditionnelle cérémonie de remise des awards. Et le plus prestigieux trophée de la soirée, le prix Prince Rainier III, récompensant un artiste pour sa carrière, sera remis à Bernadette Peters.

Actrice, chanteuse et auteur de livre pour enfants, la comédienne américaine est aussi lauréate de trois Tony Awards et d’un Golden Globe. Récemment elle a tenu un des rôles principaux de la série Mozart in the jungle. Elle était également au casting d’une nouvelle version de Hello, Dolly ! sur scène à Broadway.

Brisa Trinchero, PDG de la Fondation Princesse Grace-USA a déclaré : « Nous sommes honorés de décerner le prix Prince Rainier III à Bernadette Peters. En plus de ravir le public sur scène et à l’écran, son impressionnante philanthropie reflète son talent inépuisable. Au fil des décennies, elle a fait preuve d’un travail humanitaire exceptionnel en co-fondant Broadway Barks, une organisation de protection des animaux qui se concentre sur le sort des animaux dans le besoin » a souligné Brisa Trinchero, qui dirige la Princess Grace Foundation, dans un communiqué.

Un soutien constant aux artistes

Le nom de Bernadette Peters s’ajoute à ceux de Julie Andrews, Mikhail Baryshnikov, James Cameron, Glenn Close, Dick Van Dyke, Queen Latifah, George Lucas, Mandy Patinkin, Robert Redford, Twyla Tharp, Cicely Tyson, Denzel Washington ou Tim Daly l’an dernier, déjà auréolés de cette distinction.

Le prix Prince Rainier III comprend une bourse de 15 000 dollars que le récipiendaire choisi de remettre à l’organisme philanthropique de son choix. Depuis plusieurs années, cette cérémonie se veut comme une poursuite de l’héritage de la princesse Grace, qui a aidé les artistes à poursuivre leurs objectifs au cours de sa vie. Chaque année, la Princess Grace Foundation aux États-Unis accorde plus d’un million de dollars d’aides à des artistes du théâtre, de la danse et du cinéma.

La cérémonie, le 25 novembre à New York saluera également le travail de la cinéaste Chinonye Chukwu, lauréate du prix Princesse Grace 2019, dont le film Clemency a reçu le Grand Prix du jury au Festival du film de Sundance cette année et sortira le 27 décembre 2019.